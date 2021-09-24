Stat: Kocaeli

Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Şahan Yılmaz, Baran Eraslan

Kocaelispor: Korcan Çelikay, Diogo Aleksis Özçakmak, Musa Nizam, Yılmaz Özeren, Ndlovu (Dk. 78 Mevlüt Erdinç), Cabezas (Dk. 46 Pereira), Atila Turan, Cisse, İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 72 Omolo), Mandjeck, Benhur Keser (Dk. 83 Mehmet Taş)

Tuzlaspor: Angeler, Rotman, Pedersen, Diack (Dk. 46 Bardhi), Samet Asatekin, İbrahim Has, Tayfun Aydoğan (Dk. 73 Rahmi Anıl Başaran), Safa Kınalı (Dk. 59 Ahmet Yazar), Ferhat Öztorun, Posmac, Sedat Şahintürk (Dk. 73 Selçuk Alibaz)

Gol: Dk. 55 Benhur Keser (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Atila Turan, Dk. 56 Benhur Keser, Dk. 60 Georges Constant Mandjeck, Dk. 63 Michael Pereira (Kocaelispor), Dk. 51 Rajko Rotman, Dk. 87 Ferhat Öztorun, Dk. 90+3 Tayfun Aydoğan (Yedek kulübesinde) (Tuzlaspor)