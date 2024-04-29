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        Haberler Gündem Kocaeli’de esnaf iş yerinin camını kıran kişiyi silahla yaraladı - Güncel haberler

        İş yerinin camını kıranı vurdu

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dükkan sahibi, iş yerinin camını kıran kişiyi silahla yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 00:18 Güncelleme: 29.04.2024 - 00:18
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        İş yerinin camını kıranı vurdu
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        Çukurbağ Mahallesi Ali Baba Sokak’taki henüz ismi öğrenilemeyen çay evi işletmecisi ile henüz bilinmeyen bir sebeple iş yerinin camını kıran E.Ö. arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda iş yeri sahibi E.Ö’yü tabancayla yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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