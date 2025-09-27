Kocaeli’de CHP ilçe kongresinde partililer kavga etti
Kocaeli Başiskele'de CHP'nin 7. Olağan İlçe Kongresi'nde, mevcut başkan Uğur Falay'ın konuşması sırasında Levent Soydaş'ın müdahalesi sonrası çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga eden tarafları partililer güçlükle ayırdı
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde CHP ilçe başkanlığının 7’inci olağan kongresi yapıldı. Yeniköy Kültür Merkezinde düzenlenen kongrede ilçe yönetimleri ile partililer hazır bulundu.
Kongrede mevcut başkan Uğur Falay’ın konuşma yaptığı sırada salonda bulunan Levent Soydaş sözlerine müdahale etti.
Divan kurulunun uyarısının ardından dışarı çıkmaya çalışan partili ile delegeler arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kongrede yaşanan kavgaya araya giren partililer müdahale etti.
Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir