        Haberler Gündem Politika Kocaeli’de CHP ilçe kongresinde partililer kavga etti | Son dakika haberleri

        Kocaeli’de CHP ilçe kongresinde partililer kavga etti

        Kocaeli Başiskele'de CHP'nin 7. Olağan İlçe Kongresi'nde, mevcut başkan Uğur Falay'ın konuşması sırasında Levent Soydaş'ın müdahalesi sonrası çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga eden tarafları partililer güçlükle ayırdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 19:48 Güncelleme: 27.09.2025 - 19:48
        CHP kongresinde yumruklu kavga
        Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde CHP ilçe başkanlığının 7’inci olağan kongresi yapıldı. Yeniköy Kültür Merkezinde düzenlenen kongrede ilçe yönetimleri ile partililer hazır bulundu.

        Kongrede mevcut başkan Uğur Falay’ın konuşma yaptığı sırada salonda bulunan Levent Soydaş sözlerine müdahale etti.

        Divan kurulunun uyarısının ardından dışarı çıkmaya çalışan partili ile delegeler arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kongrede yaşanan kavgaya araya giren partililer müdahale etti.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

