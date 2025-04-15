Kocaeli'de 12 ton etil alkol ele geçirildi: 9 gözaltı
Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 12 ton etil alkol ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı
Kocaeli'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Körfez ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak etil alkol imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenen yapıda arama gerçekleştirildi.
Aramalarda, 12 ton etil alkol ile 6 ayrıştırıcı filtre ve paketleme ünitesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i hakkında, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.