Kocaeli Valisi Aksoy'dan, asırlık Aişe nineye "Anneler Günü" ziyareti

Şirintepe Mahallesi Güven Sokak'ta aile apartmanında oğlu Sadettin ve gelini Sona Tikçi ile yaşayan Aişe nine, yaşına rağmen dinç haliyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.İbadetini kendi başına yapabilen Aişe ninenin 5 çocuğu, 30 da torunu bulunuyor.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takılıp, sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen ziyarette Vali Aksoy, Aişe nineye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamı ile mesajını iletti.Aksoy, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Anneler Günü münasebetiyle 100 yaşını dolduran anneleri ziyaret ettiklerini belirterek, bu kapsamda Aişe Tikçi'ye de ziyarette bulunduklarını söyledi.Aişe anneyi sağlıklı görmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Aksoy, "Böylesine değerlerimizi korumak ve onlara saygılarımızı ifade etmek üzere kendisini ziyaret ettik. Bizler geleneksel yapımız içerisinde büyüklerimize saygı duyan bir toplumuz. Bunun sürdürülmesi ve genç kuşaklara bu duygunun verilmesi, hepimiz için büyük önem taşıyor." diye konuştu.- "Her anne bizim için önemli ve değerli"Aksoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu'nun selamlarını da Tikçi'ye ilettiğini aktararak, "Bu anlamda bütün annelerimizi yürekten kutluyoruz, ellerinden öpüyoruz. Şehit annelerimizi, gazi annelerimizi saygıyla anıyoruz, ellerinden öpüyoruz. Her anne bizim için önemli ve değerli. Evlat yetiştirerek bu ülkenin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlıyorlar. Bu anlamda bütün annelerimizin ellerinden öpüyorum. Hepsini saygıyla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.Aişe nine de ziyaretten dolayı Vali Aksoy'a teşekkür ederek, "Allah razı olsun, Allah işinizi rast getirsin." diyerek dua etti.Oğlu Sadettin Tikçi ise ziyaretin hem ailesini hem de annesini mutlu ettiğini belirtti.Konuşmaların ardından Aksoy, Aişe nineye hediye verdi.
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