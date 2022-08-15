YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar okumaya hak kazandıkları üniversiteleri öğrendiler. Kocaeli Üniversitesi'ni kazanan binlerce öğrenci de kayıt tarihlerini araştırmaya başladılar. Peki, Kocaeli Üniversitesi kayıt tarihleri ne zaman? İşte merak edilen sorunun cevabı...

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

Kocaeli Üniversitesini kazanan binlerce öğrenci, kayıt işlemlerini 22-26 Ağustos 2022 günleri arasında tamamlayabilecek.

Elektronik üniversite kayıtlarını ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirebilecekler.