Kocaeli TEM'de zincirleme kaza: Yaralılar var

Kocaeli TEM Otoyolu'nda TIR, kamyon ve şehirlerarası yolcu otobüsü kazaya karıştı. Meydana gelen kazada 8 kişi yaralanırken, dehşeti yaşayan yolcular başka bir otobüsle tahliye edildi.
Kaza, TEM Otoyolu İzmit geçişi, İstanbul istikameti, Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AB 438 plakalı TIR, önünde seyir halinde olan 41 VC 221 plakalı kamyona çarptı. Savrulan kamyon, yan şeritten Ankara'dan Edirne'ye seyir halinde olan 16 ABE 799 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.
BARİYERLERİ DEVİRİP KARŞI YÖNE GEÇTİLER
Çarpmanın etkisiyle kamyon ve otobüs, yol kenarındaki bariyeri devirerek yolun Ankara istikameti tarafında durabildi. Kazanın, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
8 KİŞİ YARALANDI
İHA'nın haberine göre; kazada otobüsün şoförü, muavini ve 6 yolcu olmak üzere toplam 8 yaralı olduğu tespit edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kazazede yolcular ise yeni bir otobüse bindirilerek tahliye edildi.
Kazadan dolayı Ankara istikametinin 2 şeridi trafiğe uzun süre kapandı. İtfaiye ekiplerinin yolun ortasına savrulan bariyerleri kaldırmasının ve kazalı araçların çekilmesinin ardından trafik yeniden normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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