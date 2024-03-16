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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı yarın hizmete giriyor - İş-Yaşam Haberleri

        Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı yarın hizmete giriyor

        İzmit ile Kocaeli Şehir Hastanesi'ni birbirine bağlayacak 3 kilometrelik Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı yarın hizmete açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bu proje ile Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ulaşım 15 dakikaya düşecek. 5 istasyonu olacak hattımız, günde 210 bin vatandaşımızı taşıyacak kapasitede" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2024 - 11:50 Güncelleme: 16.03.2024 - 11:50
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        Kocaeli'deki yeni tramvay hattı yarın açılıyor
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmit ile Kocaeli Şehir Hastanesi’ni birbirine bağlayacak 3 kilometrelik Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı’nı yarın hizmete açılacağını bildirdi.

        Uraloğlu, “Bu proje ile Kocaeli Şehir Hastanesi’ne ulaşım 15 dakikaya düşecek. 5 istasyonu olacak hattımız, günde 210 bin vatandaşımızı taşıyacak kapasitede" dedi.

        Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülke genelinde 416 Kilometre kent içi raylı sistem projesini tamamlayarak hizmete açtıklarını kaydetti.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, özellikle büyükşehirlerde ulaşımın en kolay ve hızlı sağlandığı yollardan birinin metro ve tramvay gibi raylı sistemler olduğunu vurgulayarak, bu kapsamda raylı sistem ağının gelişmesine büyük önem verdiklerini söyledi.

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        Uraloğlu, “Özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın trafik nedeniyle yaşamının kâbusa dönüşmemesi için çok önemli kent içi raylı sistem projelerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz yapıyoruz. Şehir, belediye ayrımı yapmadan vatandaşlarımız için hizmette dur durak demiyoruz” dedi.

        Bu kapsamda Kocaeli Şehir Hastanesi’ne ulaşımı kolaylaştıracak tramvay hattını projelendirdiklerini belirten Uraloğlu, 2022 yılı kasım ayında sözleşmesinin imzalayarak hattın yapımını başlattıklarını anımsattı.

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        Bakan Uraloğlu, Kanal Yolu, Turan Güneş, Başaran, FTR ve Şehir Hastanesi olmak üzere beş istasyondan oluşan 3,1 kilometrelik hattın yapımını bir buçuk yıldan kısa sürede tamamladıklarını vurgulayarak, “17 Mart itibariyle hizmete alacağımız Şehir Hastanesi Tramvay hattımız ile İzmitli vatandaşlarımızı trafik çilesinden kurtaracağız. Kocaeli Şehir Hastanesi’ne ulaşım 15 dakikaya düşecek hattımız, günde 210 bin vatandaşımızı taşıyacak kapasitede. Hattımız, Otogar istasyonundan Plajyolu tramvay hattına da entegre olacak” dedi.

        416 KİLOMETE KENT İÇİN RAYLI SİSTEM PROJESİ TAMAMLANDI

        Proje kapsamında 12,4 kilometre ray imalatı yapıldığını, 5 adet istasyonun da betonarme, mimari imalatlarını tamamladıklarını açıklayan Uraloğlu, “Toplamda 40 bin 819 m3 beton, 5 bin 975 ton demir imalatı gerçekleştirdik. Ayrıca 8 bin 500 m3 Taş Duvar, 3 bin 980 m2 Taş Pere ve 2 bin 400 metre Fore Kazık imalatı da tamamladık. Projemizin Elektromekanik imalatları ve sinyal imalatlarını da yaptık. Göründüğünden çok daha büyük bir projeyi kısa sürede hizmete açıyoruz. Çünkü 2003 yılından itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demiryolları sektöründe dev yatırımlarla büyük mesafeler kat ettiğimiz gibi kent içi raylı ulaşım sistemlerinde başta büyük şehirlerimiz olmak üzere ülkemiz genelinde büyük ilerlemeler kat ettik. Hiçbir projeyi küçük görmedik. Hiçbir projede gecikmeye izin vermedik. Bakanlık olarak Türkiye genelinde 416 kilometre kent içi raylı sistem projesini tamamladık. İstanbul, Kocaeli ve Bursa’da da toplam 60,7 kilometre raylı sistem hattının yapım çalışmalarını sürdürüyoruz” diye konuştu.

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