Kocaeli Sanayi Odası'ndan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketine destek

19 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açıklanan 100 milyar liralık desteğin yer aldığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini olumlu bulduklarını bildirdi.
Türk imalat sanayisinin yüzde 13'ünü temsil eden Kocaeli Sanayi Odası, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine destek verdi.
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle ekonomiye yönelik önlemlerin hızla devreye alınmasını iş dünyası açısından olumlu bulduklarını belirterek, bu önlemlerin pozitif etkilerini göreceklerine inandıklarını kaydetti.
Firmaların süreci olabildiğince az hasarla atlatabilmelerine yönelik paketin kamu borçların ötelenmesi, istihdamın korunması ve finansman imkanlarına erişim olmak üzere üç başlıktan oluştuğuna değinen Zeytinoğlu, şöyle devam etti:
"Paketin ilk maddesinde perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik, ulaşım, sinema, tiyatro, konaklama, yiyecek ve içecek, tekstil, konfeksiyon ve etkinlik, organizasyon sektörleri için muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin ertelenmesiyle verilen destekleri yerinde ve doğru buluyoruz.
Pakette ihracattaki yavaşlama süreci göz önünde bulundurularak ihracatçılara stok finansmanı desteği verilmesinin gündeme alındığını görüyoruz. İhracatçının en büyük maliyeti stok maliyeti olduğu için bu desteği çok önemli buluyoruz."
- "Kısa çalışma ödeneğiyle firmalar çalışanlarını kaybetmeyecek"
Zeytinoğlu, kısa çalışma ödeneğiyle, firmaların yaşanabilecek üretim duruşlarında mevcut çalışanlarını kaybetmeyeceğini aktararak, bu uygulamayla işçilere geçici gelir desteği olurken, iş verenlerin de maliyetinin azaltılmış olacağını belirtti.
Kredi Garanti Fonu limitinin artırılması ve temerrüde düşen firmaların kredi siciline "mücbir sebep" notunun düşülecek olmasını çok önemli bulduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, "KGF limitinin 25 milyar TL'den 50 milyar TL'ye çıkarılması ve önceliğin likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan KOBİ'lere tanınması rahatlatacaktır. KGF firmaların finansman maliyetlerini daha aza indirecek. İşletmelerimizin bu zorlu dönemde finansman desteklerine ihtiyacı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.
Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk de koronavirüse karşı örnek bir mücadele sergileyen Türkiye'nin ekonomide de önemli hamleleri zamanında gerçekleştirdiğini vurgulayarak, paketin üretim, ticaret ve istihdamın yara almadan devamını sağlayacağını kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!