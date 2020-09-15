GÜNCELLEME - Kocaeli polisinin Bursa'da yakaladığı DEAŞ zanlısı adliyeye getirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlediği operasyonda, örgütün medya yapılanmasının kayıt, montaj, basım ve dağıtım işlerinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği ileri sürülen A.E. gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesine getirildi.

Zanlının, savcılıktaki işlemleri sürüyor.