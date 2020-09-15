Kocaeli polisinin Bursa'da düzenlediği DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlediği operasyonda, DEAŞ terör örgütü medya yapılanmasının kayıt, montaj, basım ve dağıtım işlerinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği ileri sürülen A.E. gözaltına alındı.

Kocaeli'ye getirilen şüphelinin, emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.