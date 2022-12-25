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Kocaeli'nin Kiraz Deresi'nde suyun rengi değişti, inceleme başlatıldı

Kocaeli'nin Kiraz Deresi'nde, suyun turkuaza yakın beyaz renk alması üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan ilk incelemede, kirliliğin dereye ulaşan atık sulardan kaynaklandığı belirlendi. Sudan numune alan ekipler, kirliliğe neden olan işletmenin tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor

Giriş: 25.12.2022 - 14:34 | Güncelleme: ABONE OL
Kocaeli'nin Kiraz Deresi'ndeki kirliliğe inceleme - Haberler
AA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sulama kanalına atık suların deşarj edilmesi, Kiraz Deresi'nde kirliliğe neden oldu.

Kiraz Deresi'nin İzmit Körfezi'yle buluştuğu Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi mevkisinde, suyun turkuaza yakın beyaz renk alması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve AFAD ekiplerince inceleme başlatıldı.

İŞLETMENİN TESPİT EDİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA

Dere boyunca yapılan incelemelerde kirliliğin, Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi'nde sulama kanalına dökülmesinin ardından dereye ulaşan atık sulardan kaynaklandığı belirlendi.

Sudan numune alan ekipler, kirliliğe neden olan işletmenin tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

"DERE BEMBEYAZ OLDU, VİCDANSIZLAR"

Vezirçiftliği Mahalle Muhtarı Bahattin Aktepe, AA muhabirine, benzer manzaraya alıştıklarını belirterek, "Her yıl bunu yapıyorlar. Kimi zaman kimyasal malzeme döküyorlar, köpürüyor. Dere bembeyaz oldu, vicdansızlar" diye konuştu.

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