"Kocaeli'nin incisi" Kandıra bisiklet tutkunlarını ağırlayacak

AA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Bisiklet Platformu ve Kandıra Belediyesinin paydaş olacağı festival, 10-13 Eylül tarihlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine göre organize edilecek.

Doğal güzellikleri, mavi bayraklı plajları, yöresel lezzetleri ile tanınan Kandıra, bisiklet tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek festivalde bisiklet tutkunları, Kandıra'nın doğal ve turistik öneme sahip mekanlarını tanıtmak için pedal çevirecek.

Festivalde, Bağırganlı, Cebeci, Akçakoca Bey Mezarı, Babatepe, Pembe Kayalar gibi tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı rotalar gezilecek.

Pandemi süreci göz önünde bulundurularak düzenlenecek festivale, 200 kişi katılabilecek.

Festival süresince düzenli ateş ölçümleri, hijyen uygulamaları ve sık sık denetimler yapılacak.

Hijyen istasyonlarının kurulacağı alanda, katılımcıların sosyal mesafeye uygun olarak çadırlarını kurmaları ve konaklamaları sağlanacak.

Kerpe'den başlayacak 109 kilometrelik rotada, Kandıra'nın doğal güzelliklerinin yanı sıra lezzetli yemekleri de tanıtılacak.

Festivalle ilgili ayrıntılı bilgiye "www.kocaeliturizmvebisikletfestivali.com" adresinden ulaşılabilir.