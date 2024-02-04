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        Haberler Gündem Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Güncel haberler

        Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, D-100 kara yolunda TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 22 yaşındaki Cengiz Baran hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 04:34 Güncelleme: 04.02.2024 - 04:47
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        Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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        Kaza, saat 01.00 sıralarında D-100 kara yolunun Gebze ilçesi Tavşanlı mevkisinde meydana geldi.

        OTOMOBİL TIR'A ÇARPTI

        İstanbul istikametine seyir halinde olan Ömer Taha Yıldırım idaresindeki otomobil, aynı istikamete giden sürücüsünün ismi ve plakası tespit edilemeyen TIR´a arkadan çarptı.

        1 ÖLÜ, 3 YARALI

        Kazada demir yığını haline dönüşen otomobilin arka koltuğunda oturan Cengiz Baran olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Ömer Taha Yıldırım, yanındaki Filiz Dursun ve arka koltukta oturan Emre Aydın araç içerisinde sıkıştı.

        TIR SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

        TIR sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Karayolundaki sürücülerin 112 Acil çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

        İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrası Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden Cengiz Baran'ın cenazesi ise inceleme sonrası Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürdürülürken, kaçan TIR sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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