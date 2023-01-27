Kocaeli'nin deniz uçağı Marmara'yı da denetleyecek - En son haberler

AA

Kocaeli'nin deniz uçağı, Marmara Denizi'nde de denetim uçuşu gerçekleştirecek. Kocaeli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2007 yılından itibaren İzmit Körfezi'nde gerçekleştirilen kontrol ve denetim uçuşları Türkiye'ye örnek oldu. İzmit Körfezi'nde kirliliğin önüne geçilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren belediyeye bağlı iştiraklerden İZAYDAŞ bünyesinde faaliyet gösteren deniz kontrol ve denetim uçağının denetim alanıyla ilgili değişiklik yapıldı.

TÜÇA ADINA ARTIK TÜM MARMARA'DA DENETİM YAPACAK Deniz uçağı, Kocaeli ve İstanbul başta olmak üzere deniz kirliliğiyle mücadele çerçevesinde yetkilendirilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) adına artık tüm Marmara'da denetim uçuşlarına devam edecek.

ÇALIŞMA İHA VE DENİZ TEKNELERİYLE DE DESTEKLENECEK Bu çalışma sayesinde deniz sınırları dahilinde çevrenin korunması ve kontrolünün sağlanması, izlenmesi ve takibi ile her türlü kirliliğin tespitine yönelik denetimler yapılacak. TÜÇA, ayrıca bu çalışmaları insansız hava araçları ve deniz tekneleriyle ile 7/24 destekleyecek. İZAYDAŞ'a ait deniz uçağı pilot ekibi, TÜÇA denetim mühendisi Uğurhan Bilici ile çalışmaların startını verdi.