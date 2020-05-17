Kocaeli'nde "özel" öğrencilerin yetiştirdiği organik ürünler ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde 17-35 yaş arası hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylere hizmet veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi bahçecilik kursu kapsamında, topraklı ve topraksız seralarda eğitim alan öğrencilerin ektiği ürünlerin hasadı başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi "özel" öğrencilerin ektiği patates, taze soğan, çilek, biber, domates, patlıcan, karpuz ve taze fasulyenin bakımını üstlenen merkez görevlileri, ürünleri toplamaya başladı.

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin yiyecek-içecek atölyesinde kullanılan ürünler, bu yıl salgın nedeniyle eğitime ara verildiği için hasat edildikten sonra ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.