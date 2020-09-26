Kocaeli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 220 kişiyi para cezası

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1499 iş yeri denetlenirken, 22 bin 843 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 28, sosyal mesafe kurallarına uymayan 3, maske takmayan 189 kişi ile ayakta yolcu kapasitesini aşan bir sürücüye idari para cezası verildi.

Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheli de yakalandı.