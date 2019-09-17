Şimdi o sanık olacak

17 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Caner Aktan'ın haberine göre, Kocaeli’nin Derince İlçesinde yaşayan 18 yaşındaki S.M., öz ağabeyleri E.M., E.M. ve İ.M. hakkında karakola giderek şikayetçi oldu. Ağabeyleri tarafından cinsel istismara uğradığını iddia eden S.M.’nin verdiği ifadeyle E.M., E.M. ve İ.M. hakkında Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde “cinsel istismar” iddiasıyla dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün Kocaeli Adliyesinde görüldü.
“BASKI UYGULUYORUZ DİYE İFTİRA ATTI”
Duruşmada savunma yapan İ.M, “2015 yılında babamız vefat etti. Babamın vefatının ardından kardeşim S.M. sürekli dışarı çıkmaya başladı. Kötü bir arkadaş çevresi edindi. Biz de onu bu kötü çevreden korumak için kendisine baskı uyguladık. Geç saatlerde dışarı çıkmasına izin vermiyorduk. Bu nedenle bize böyle bir iftira attı” dedi. Diğer iki kardeş E.M. ve E.M. de kız kardeşleri S.M.’nin kendilerine iftira attığını söyledi.
“ÜZERİME BASKI KURDULAR, RAHATLAMAK İÇİN YAPTIM”
Duruşmada mağdur sıfatıyla bulunan S.M. ise, “Böyle bir olay yaşanmadı. Yalan söyledim. Üzerime çok baskı kurmuşlardı. Arkadaşlarımla görüşmeme izin vermiyorlardı. Böyle şeyleri hep haberlerde görüyoruz. Biraz rahatlamak için bu yalanı söyledim” dedi. Duruşmada bulunan pedagog ise S.M.’nin baskı altında ifade vermediğini, söylediklerinin tutarlı olduğunu belirtti.
MAHKEME BAŞKANI: ŞİMDİ SEN SANIK OLACAKSIN
Mahkeme savcısı Aydın Can kuşkudan uzak kesin ve inandırıcı delil bulunamaması nedeniyle sanıklar E.M., E.M. ve İ.M.’nin ayrı ayrı beraatlarını ve mağdur konumunda bulunan S.M.’nin iftira suçunun yasal unsurlarının oluşması nedeniyle hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını mütalaa etti. Mahkeme heyeti sanıklar hakkında beraat kararı verirken, S.M. hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Mahkeme başkanı Atilla Darı, “Bu yaptığın şey yüzünden devleti 15 bin lira zarara uğrattın. Kardeşlerini çok ağır bir ithamla yargı önüne çıkardın. Kardeşlerini sanık yaptın ama şimdi sen sanık olacaksın” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!