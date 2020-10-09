Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyede

FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 muvazzaf jandarma uzman çavuş, görevden ihraç edilmiş eski jandarma astsubay ve 2 eski jandarma uzman çavuşun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

- Süreç

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Kocaeli, Ankara, Kayseri, Hatay, Tunceli ve Amasya'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 6 zanlı yakalanmıştı.