Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli serbest bırakıldı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve 5'i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 9 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 17 Kasım'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 2'si muvazzaf 9 askeri personel gözaltına alınmıştı.