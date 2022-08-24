4 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün Kocaeli merkezli Ankara, Erzincan ve Osmaniye'de FETÖ'ye yönelik operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyeti, terör örgütü FETÖ bünyesinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli Ankara, Erzincan ve Osmaniye'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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