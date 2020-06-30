Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 6 kişinin adreslerini belirledi.

Kocaeli merkezli, İstanbul, Ankara ve Ağrı´da yapılan operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 6 kişi, ifadeleri alınmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.