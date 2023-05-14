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Kocaeli (İzmit) Genel Seçim Sonuçları 2023: Kocaeli (İzmit) Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Kim Önde, Partilerin Milletvekili Oy Oranları Nasıl?

Kocaeli (İzmit) Seçim Sonuçları 2023: Kocaeli (İzmit) Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Kim Önde, Partilerin Milletvekili Oy Oranları Nasıl?

2023 Türkiye genel seçimleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Cumhurbaşkanı Adayları alfabetik sıraya göre; Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan olarak yarışıyor. Söz konusu seçimde partilerin milletvekili adayları da mücadele ediyır. İşte, yurt içinde 60 milyondan fazla vatandaşımızın oy kullanacağı seçimde Kocaeli'nde (İzmit) seçim sonuçları ile ilgili bilgiler...

Giriş: 14.05.2023 - 00:13 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için artık heyecan doruğa çıktı. 14 Mayıs'ta düzenlenecek ve milyonlarca vatandaşımızın sandıkların yolunu tutacağı seçimlerde Cumhurbaşkanı adaylarının ve partilerin hangi ilde, ne kadar oy aldığı merak konusu. İşte, Kocaeli (İzmit)'te seçim sonuçlarına dair tüm bilgiler...

  • KOCAELİ (İZMİT) SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Kocaeli (İzmit) Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Kocaeli (İzmit) Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk Kocaeli (İzmit) Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz. 

    KOCAELİ (İZMİT) CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    KOCAELİ (İZMİT)'TE KİM, HANGİ PARTİ ÖNDE?

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile beraber Kocaeli (İzmit) Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve il genelinde partilerin oy oranları netlik kazanacak.

    İLÇE İLÇE KOCAELİ (İZMİT) SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • KOCAELİ (İZMİT) SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Kocaeli (İzmit) Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK’nın belirlediği kurala göre saat 21.00 civarı açıklanacak.

    14 MAYIS 2023 KOCAELİ (İZMİT) MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    14 MAYIS 2023 KOCAELİ (İZMİT) CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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