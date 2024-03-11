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        Haberler Gündem İnanç Kocaeli iftar vakti: 2024 Ramazan İmsakiyesi ile Kocaeli’de iftar saati ne zaman, ilk iftar vakti kaçta, akşam ezanı kaçta okunacak?

        Kocaeli iftar vakti: 2024 Ramazan İmsakiyesi ile Kocaeli'de ilk iftar vakti saat kaçta?

        Kocaeli iftar vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Tüm illerin 30 günlük iftar ve sahur saatleri belli olurken Kocaeli'de yaşayıp oruç tutan yuttaşlar iftar saatlerini merak ediyor. Bu noktada " Kocaeli'de ilk iftar vakti saat kaçta, akşam ezanı kaçta okunacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Niyet ederek ezan vaktini bekleyen kent sakinleri Ramazan İmsakiyesinden ilk iftar saatine bakıyor. İşte Kocaeli iftar vakti ve 2024 Diyanet Kocaeli imsakiyesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 15:57 Güncelleme: 11.03.2024 - 15:57
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        • 1

          Ramazan İmsakiye takvimi ile Kocaeli iftar saati belli oldu. İftara az bir zaman kala iftar saati, imsakiye sayfaları sorgulanmaya başladı. Peki Ramazan İmsakiyesi ile Kocaeli’de iftar saati ne zaman, ilk iftar vakti kaçta, akşam ezanı kaçta okunacak?

        • 2

          KOCAELİ'DE İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

          KOCAELİ İMSAKİYESİ 2024

          1.GÜN

          Kocaeli İftar Vakti: 19:09

          Kocaeli Sahur (İmsak) Vakti: 05:47

          2.GÜN

          Kocaeli İftar Vakti: 19:10

          Kocaeli Sahur (İmsak) Vakti: 05:46

          KOCAELİ İMSAKİYE SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2024 İÇİN TIKLAYINIZ

          İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          3.GÜN

          Kocaeli İftar Vakti: 19:11

          Kocaeli Sahur (İmsak) Vakti: 05:44

          4.GÜN

          Kocaeli İftar Vakti: 19:13

          Kocaeli Sahur (İmsak) Vakti: 05:42

          5.GÜN

          Kocaeli İftar Vakti: 19:14

          Kocaeli Sahur (İmsak) Vakti: 05:40

          6.GÜN

          Kocaeli İftar Vakti: 19:15

          Kocaeli Sahur (İmsak) Vakti: 05:39

          7.GÜN

          Kocaeli İftar Vakti: 19:16

          Kocaeli Sahur (İmsak) Vakti: 05:37

          2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

          Ramazan Bayramı Arefe günü: 9 Nisan 2024 Salı (Yarım Gün)

          Ramazan Bayramı birinci gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

          Ramazan Bayramı ikinci gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

          Ramazan Bayramı üçüncü gün: 12 Nisan 2024 Cuma

        • 4

          KADİR GECESİ NE ZAMAN?

          Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 dini günler takvimini yayınladı. Böylece Kadir Gecesi tarihi de belli oldu.Yayınlanan takvime göre bu sene Kadir Gecesi 5 Nisan 2024 Cuma gününe denk gelmektedir.

          KURBAN BAYRAMI 2024 NE ZAMAN?

          Kurban Bayramı birinci gün: 16 Haziran 2024 Pazar

          Kurban Bayramı ikinci gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

          Kurban Bayramı üçüncü gün: 18 Haziran 2024 Salı

          Kurban Bayramı dördüncü gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

          ORUCUN FAYDALARI NELERDİR?

          Oruç dünyevi hazlardan uzak durmaktır. Hz. Peygamber’in hadislerinde kötülüklerden koruyan bir kalkan olarak nitelendirilen (Buhârî, Savm, 9) orucun Arapça karşılığı olan savm/sıyâm kelimesinin kökünde de “kendini tutma, geri durma” anlamı vardır. Kişinin orucu bozan şeylere karşı kendini tutması anlamına gelen “imsak” yanında oruç kelimesi de hem maddi hem de manevi anlamda bir korunmayı, sakınmayı ve arınmayı ifade etmektedir.

          Oruç, ahlakımızı güzelleştirir.

          Oruç kötülüklerden korur.

          Oruç, merhamet duygularını geliştirir. Oruç, insana yoksulların çektikleri sıkıntıyı yaşatır da onlara yardım elini uzatma alışkanlığı kazandırır.

          Oruç sağlığı korur.

          Oruç, insana sabırlı olmayı öğretir.

          Oruç nimetlerin kadrini öğretir.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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