Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Otogarı'nda, ismi henüz öğrenilemeyen bir uzman çavuş, beylik tabancasıyla etrafa ateş açmaya başladı.

UZMAN ÇAVUŞ BACAĞINDAN VURULDU

İHA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ihtarına rağmen 4 el ateş ettiği belirtilen şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

ŞÜPHELİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

OTOBÜS FİRMASININ GÖREVLİSİYLE TARTIŞMIŞ

DHA'nın haberine göre de uzman çavuşun, Bolu’dan otobüsle yollanan bir paketi almak için terminale gittiği, aracın geç gelmesi nedeniyle firma görevlisiyle tartıştığı ve bunun üzerine rastgele ateş açtığı öğrenildi.