Polis memuru başından vurulmuş halde bulundu!
Kocaeli'nde, polis memuru Sinan Cem Bayır, eşi tarafından evde başından tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından polis memurunun naaşı, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı
Kocaeli'nin, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Şeyda Caddesi'nde, edinilen bilgilere göre, polis memuru Sinan Cem Bayır, eşi tarafından evinde tabanca ile başından vurulmuş halde bulundu.
SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İHA'daki habere göre Bayır'ın eşi hemen 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis memuru Bayır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
CENAZE MORGA KALDIRILDI
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından polis memurunun naaşı, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU
Sinan Cem Bayır'ın kanser tedavisi gördüğü öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.