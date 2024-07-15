Mahalleli kötü koku ihbarında bulundu!
Kocaeli'nde, mahalleden kötü koku geldiği ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, tek katlı müstakil evde 77 yaşındaki Kemal Yılmaz'ın cansız bedenini buldu. Yalnız yaşayan Yılmaz'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Kocaeli'nde tüyler ürperten olay, İzmit ilçesi Yenimahalle Sitem Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi.
VATANDAŞ 112'YE İHBARDA BULUNDU
Edinilen bilgiye göre, mahalleye kötü kokunun yayılması üzerine vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda buldu.
CANSIZ BEDEN İLE KARŞILAŞILDI
İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, kokunun Sitem Sokak'taki müstakil evde yoğunlaştığını tespit etti. Kötü koku sebebiyle güçlükle eve giren ekipler, Kemal Yılmaz'ın (77) cansız bedeniyle karşılaştı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Yaşlı adamın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Yılmaz'ın yalnız yaşadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.