        Haberler Gündem Kocaeli'deki yangın faciasında can kaybı 7'ye yükseldi

        Kocaeli'deki yangın faciasında can kaybı 7'ye yükseldi

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 02:08 Güncelleme: 15.11.2025 - 02:08
        Kocaeli'deki yangın faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki fabrikada 8 Kasım'da meydana gelen yangının ardından ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Yıldız, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        AA'nın haberine göre; Yıldız'ın hayatını kaybetmesiyle yangında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

        NE OLMUŞTU?

        Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

        Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden, aralarında iş yeri sahibi K.O'nun da bulunduğu 7 kişi tutuklanmış, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmıştı.

