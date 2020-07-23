Kocaeli'deki trafik kazasında ölen 5 kişinin cenazesi toprağa verildi

D-605 kara yolunda dün meydana gelen kazada yaşamını yitiren Serkan Barhan (37),eşi Duygu (33) ve çocukları Göktuğ Barhan (6) ile Serkan Barhan'ın kız kardeşi Tuğba Kılıç (33) ve Kılıç'ın 2 yaşındaki kızı Berra Kılıç'ın cenazeleri, yakınları tarafından morgdan alındı.
Körfez Asri Mezarlığı'na getirilen cenazeler, kılınan namazın ardından İlimtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye katılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, aileye başsağlığı diledi.
Kazada yaralanan sürücünün annesi Necla Barhan, Kocaeli Üniversitesi Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Baba Reşit Barhan'ın tedavisi ise sürüyor.
- "2 yeni kurulmuş yuva yok oldu"
Barhan ailesinin akrabası Sadettin Akar, AA muhabirine, Serkan Barhan'ın bölgedeki bir dolum tesisinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, yıllık izne ayrılmasının ardından ailesi, kız kardeşi ve yeğeniyle denize gittiklerini söyledi.
Trafik kazasının dönüş yolunda meydana geldiğini belirten Akar, "Senelik izinde çocuklar denize girsin, piknik yaparız diyerek Kandıra'ya gitmişler. Dönüşte de bu olay oluyor. 2 yeni kurulmuş yuva yok oldu. Baba da yoğun bakımda." diye konuştu.
- Olay
D-605 kara yolunun Çakırcaali Kocabayramlar sapağı mevkisinde dün Serkan Barhan (37) yönetiminde İzmit yönüne giden 34 BSM 420 plakalı otomobil ile Kandıra istikametine seyreden Samet K'nin (31) kullandığı İzmit Belediyesine ait 34 VZ 6212 plakalı kamyon çarpışmıştı. Kazada, sürücü ile eşi Duygu (33) ve çocukları Göktuğ Barhan (6) ile kız kardeşi Tuğba Kılıç (33) olay yeri, Tuğba Kılıç'ın 2 yaşındaki kızı Berra Kılıç da hastanede yaşamını yitirmişti.
Serkan Barhan'ın babası Reşit (65) ve annesi Necla Barhan (55),Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
Kamyon sürücüsü Samet K. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!