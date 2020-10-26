Kocaeli'deki tarihi eser operasyonunda yakalanan bir şüpheli daha tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığınca, 21 Ekim'de düzenlenen operasyonda tarihi eser satmaya çalışırken yakalanan M.Ö'nün tutuklanmasının ardından soruşturma genişletildi.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen S.G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

İl Jandarma Komutanlığınca, 21 Ekim'de düzenlenen operasyonda tarihi eser satmaya çalıştığı gerekçesiyle yakalanan M.Ö. tutuklanmıştı.

Operasyonda Kandıra ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanı olarak koruma altına alınan mağaradan izinsiz kazı yapılarak çıkarıldığı tespit edilen, Roma dönemine ait, üzerinde kadın ve aslan figürü bulunan heykel (Kibele sunağı) ele geçirilmişti.