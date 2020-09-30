Kocaeli'deki sanayicilerden Yeni Ekonomik Programı'na destek

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2021-2023 yıllarını kapsayacak Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Açıklanan programda ekonomideki mevcut durum ve küresel gelişmeler ışığında hedeflerin ortaya konulduğunu gördüklerini belirten Zeytinoğlu, bu hususta sanayiciler olarak üzerlerine düşen sorumlulukları her zaman olduğu gibi yerine getirmeye hazır olduklarını kaydetti.
Zeytinoğlu, YEP'de 2020 büyüme tahmini ile ilgili alternatif senaryoların olmasını doğru bulduklarını aktararak, bu yaklaşımın güven duygusu tesis edilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.
Güven duygusunun olmadığı yerde yatırımcı çekmenin de yatırımcıyı tutmanın da zor olduğuna işaret eden Zeytinoğlu, "2021 büyüme hedefinin, önümüzdeki yıl ciddi bir baz etkisi olacağından ulaşılabilir bir hedef olduğunu düşünüyoruz. Bunun yanında büyümede global koşullar da etkili olacaktır." ifadesini kullandı.
Bütçe açığı hedefine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Zeytinoğlu, şunları kaydetti:
"Önümüzdeki 3 yıl için bütçe açığında yüzde 3 kriterinin üstüne çıkıldığını görüyoruz. Ancak salgın belirsizliğinden diğer ülkelerde de benzer durum söz konusu. Bütçe açığının GSYH'ya oranı 2020 yılı için yüzde 4,9 2021 yılı için yüzde 4,3 2022 yılı için yüzde 4,3 olarak hedeflenmiş. Bunun, devlet desteklerinin devam edeceğine yönelik bir işaret olduğunu söyleyebiliriz."
Zeytinoğlu, Bakan Albayrak'ın "Eximbank ve Kalkınma Bankası'nda yeni dönemin başlayacağını" söylediğini hatırlatarak, "İhracatçıyı destekleyecek kuruluşlar olması sebebiyle bunu çok önemsiyoruz. Zira ihracatla büyüme modelinin önemini her zaman dile getiriyoruz. Diğer taraftan Türkiye Kalkınma Bankası aracılığıyla KOBİ'leri daha rekabetçi hale getirilme hedefini de çok değerli buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Bakanı Albayrak'ın kredilerin amaca yönelik kullandırılacağına yönelik açıklamasına da değinen Zeytinoğlu, "Kredi büyümesiyle Türkiye'nin ekonomik büyümesinin aynı yönde hareket ettiğini görüyoruz. Buradan kredi hacminin önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Sayın Bakanımızın kredilerin amaca yönelik kullandırılacağı vurgusu çok önemli çünkü kredi genişlemesinin enflasyon oluşturmu gibi bir riski de olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.
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