Kocaeli'deki 'Sağlık Kent'te ilerleme yüzde 60

İHA

Kocaeli'de, sağlık çalışanlarının merakla beklediği "Sağlık Kent Konutları" projesini, Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu yerinde inceledi. Genel Sekreter Gündoğdu'ya Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlivan ve Kent Konut Genel Müdürü Erhan Coşan da eşlik etti.

Kartepe'nin merkezinde yer alan Sağlık Kent Konutları, bölgenin en önemli konut projelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Proje hakkında değerlendirmelerde bulunan Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, konutların sağlık personeline hayırlı olmasını diledi.

Projenin merkezi bir konumda olduğuna vurgu yapan Gündoğdu, "Kent Konut'un önemli projelerinden biri olan Sağlık Kent Konutları'nda ilerleme yüzde 60 seviyelerini aşmış durumda. Kısa sürede tamamlanmasını ve hak sahiplerine teslim edilmesini planlıyoruz. Hayatımızı emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarımız her şeyin en iyisini hak ediyor" dedi.

İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlivan ise, sağlık çalışanlarının projeyi sabırsızlıkla beklediğini vurguladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür eden Pehlivan, "Sağlık Kent Konutları'nı yerinde görerek çalışmalar hakkında bilgi aldık. Proje beklenildiği gibi ilerliyor. Çalışma arkadaşlarıma hayırlı olsun" diye konuştu.