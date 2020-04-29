Kocaeli'deki karantina yurdunda kalanlar sahura manilerle kaldırıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında 24 Nisan'da Kocaeli'deki Ali Fuat Cebesoy Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlar, davul eşliğinde sahur için uyandırıldı.

Değişik ritimlerle vatandaşları sahura kaldıran davulcular, "Hoş geldin evimize, gözün aydın hepimize, onbir ayın sultanı ramazan, mübarek hepimize." şeklinde maniler söyledi.

Yurtlarda kalan vatandaşlar da bu anları cep telefonlarının kamerasıyla kaydetti.