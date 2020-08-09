Kocaeli'deki hayvanat bahçesi yüzlerce kuşa "yuva" oldu

Doğa ve hayvan sevgisinin toplumla paylaşılması amacıyla 27 yıl önce Darıca ilçesinde kurulan Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, "Türkiye'nin ilk özel hayvanat bahçesi" olma özelliği taşıyor.
Bünyesinde 100'e yakın türden yaklaşık 800 kuşu barındıran hayvanat bahçesinde, nesli tehlike altındaki kuş türlerinin çoğalması için de çalışmalar yapılıyor.
Göç ederken yaralanan kuşların tedavi edildiği bahçede, her çeşit kuş türünün cerrahi operasyonları da gerçekleştiriliyor.
- "Yaralı kuş bulunduğu zaman bize teslim ediliyor"
Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Genel Müdür Yardımcısı Sinan Kıroğlu, AA muhabirine, hayvanat bahçesinde yaklaşık 800 kuş bulunduğunu söyledi.
Kuş türlerinin bir bölümünün neslinin tehlike altında olduğunu dile getiren Kıroğlu, bu türler için de önemli çalışmalar yaptıklarını anlattı.
Kıroğlu, nesli tehlike altında olan Mısır akbabası ve kelaynak gibi kuş türlerinin hayvanat bahçesinde bulunduğunu belirterek, "Hayvanat bahçemiz, Kuzey Marmara Yaban Hayatı Koruma ve Kurtarma Merkezidir. O yüzden doğada bir yaralı kuş bulunduğu zaman bize teslim ediliyor. Biz de tedavilerini, rehabilitasyonlarını yapıyoruz. Doğada kendi başına yaşayabilecek duruma gelirse yeniden doğaya bırakıyoruz ama kendi başına yaşamayacak durumdaysa hayvanat bahçesinde onlara bakmakla yükümlüyüz." diye konuştu.
Hayvanat bahçesindeki görevlilerin özverili çalıştığını vurgulayan Kıroğlu, "Buradaki türler çok önemli. Tedavi olanlar var, yeni doğanlar var. Biz bunların hepsinin bakımını gerçekleştiriyoruz." dedi.
- "Hayvanların korunması ve nüfus devamlılığı için çalışıyoruz"
Kıroğlu, ayrıca hayvanat bahçesinde 220'nin üzerinde hayvan türü bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"Sadece insanların hayvanları görmesini amaçlayan bir yer değiliz. Aynı zamanda hayvanların korunması ve üremesi için de çalışmalar yapıyoruz. Hayvanları koruma çalışmaları yapan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla çalışıyoruz. Burada türleri koruma altında tutuyoruz ki; nesilleri devam etsin. İklim krizi, hayvanların yaşam alanlarının azalması, avcılık, kaçakçılık, bu tarz şeyler hayvanların neslini yok ediyor. Aslında biz de bunlara karşı çalışıyoruz. Biz de bu hayvanların korunması ve nüfus devamlılığı için çalışıyoruz."
Çocukların hayvan ve doğa sevgisi kazanması için çalışmalar yaptıklarını aktaran Kıroğlu, hayvanat bahçesinin, sadece gezi amaçlı olmadığını, insanların hayvanlar hakkında birçok şeyi öğrenebileceği bir yer olduğunu ifade etti.
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