29 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kocaeli'deki cinayet davasının görülmesine devam edildi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir restoranda çıkan silahlı kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Abdullah Andaç Ş, müşteki sanıklar Genco ve Ezgi Kayaoğlu, tanık S.A. ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada söz verilen tanık S.A, olay gecesi kendi iş yerinin yanında büfe işleten maktul Erkan Katmış'ın yeğeniyle birlikte oturduklarını, gelen haber üzerine olayın yaşandığı mekana gittiklerini söyledi.
Olay yerine gittiklerinde Ezgi ve Genco Kayaoğlu'nun dışarıda olduğunu, bu sırada maktul Erkan Katmış'ın elindeki bir cisimle eğlence mekanının camını kırdığını anlatan S.A, şöyle devam etti:
"Ezgi ve Genco'nun üzerleri dağınıktı. Erkan'la aramda 15 metre kadar mesafe vardı, elinde ne olduğunu görmedim. Cam kırılınca o tarafa yöneldik. Sağ taraftan biri çıktı ancak bu şahıs barın içinden çıkmadı. Ezgi'yi olay yerinden uzaklaştırmaya çalışırken 3-4 el silah sesi duydum. Ateş edeni görmedim ama silah sesi tarafına yöneldiğimde Erkan yatıyordu. Elinde silah olan Abdullah'ın küfür ettiğini duydum."
Sanık avukatı Hüseyin Acurman ise maktul Katmış'ın olay öncesi müvekkilinin iş yerinde kavga çıkardığını iddia ederek, "Maktulun olay öncesi orayı darmadağın ettiği görüntülerde net bir şekilde ortada. Abdullah baştan beri sabrediyor, oradaki insanları sakinleştirmeye çalışıyor. Kırılan camın kardeşinin üzerine düşmesi üzerine kardeşine zarar geldiği düşüncesiyle ateş ediyor ve kurşunlar Erkan Katmış'a isabet ediyor." ifadelerini kullandı.
Acurman, müvekkili hakkındaki suçlamanın TCK'nın meşru savunma ve sınırın aşılması durumlarını düzenleyen 25. ve 27. maddeler kapsama girdiğini savunarak, sanığın atılı suçtan bu maddeler gözetilerek tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasını sunması için duruşmayı 1 Nisan'a erteledi.
- Olay
Körfez Mahallesi'ndeki bir otelin restoranında, 13 Nisan 2019'da İzmit'te işletmecilik yapan Erkan Katmış (38) ile iş yeri sahibi Abdullah Andaç Ş. arasında tartışma çıkmış, silahlı kavgaya dönüşen olayda, Abdullah Andaç Ş'nin silahından çıkan 3 kurşun, Katmış'ın vücuduna isabet etmişti.
Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Erkan Katmış, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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