1981 ile 2000 yılı arasında inşa edilen konutların sayısı ise 204 bin 950. Kocaeli'de, 1999 depreminin ardından değişen yönetmeliğin tarihi olarak kabul edilen 2001 yılı ve sonrası inşa edilen konut sayısı ise 292 bin 196 adet. 45 bin 922 binanın ise ne zaman yapıldığı bilinmiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, Kocaeli genelinde bulunan konutların durumunu "Bina ve Konut Nitelikleri Araştırması" ile yayımladı. Yayımlanan verilerde yer alan bilgilere göre Kocaeli'de bulunan toplam 602 bin 601 konutun, 59 bin 533'ü 1980 yılı öncesinde inşa edildi.

Kocaeli'de toplam konutların yüzde 51,5'i eski yönetmeliğe göre inşa edilen binalardan oluşuyor. Söz konusu binaların 1999 yılında iki büyük deprem görmesi hem de zamana bağlı yaşanan tahribat nedeniyle olası bir depremde büyük risk teşkil Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde görevli öğretim üyesi Dr. Hakan Erdoğan, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kocaeli'de yapım yılı bilenmeyen binaların sayısının da eklenmesiyle toplam konutların yüzde 51,5'i eski yönetmeliğe göre inşa edilen binalardan oluşuyor. Hem eski yönetmeliğe göre inşa edilmesi, hem 1999 yılında iki büyük deprem görmesi hem de zamana bağlı yaşanan tahribat nedeniyle bu binalar olası bir depremde büyük risk teşkil ediyor.

"DEPREMİN TEKRAR ETTİĞİNİ UNUTMAMAK GEREKİYOR"

İnşaat sektöründe değişen yönetmelikler ve gelişen teknolojiyle birlikte önemli değişiklikler yaşandığını ifade eden Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü´nde görevli öğretim üyesi Dr. Hakan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Deprem baktığımız zaman ülkemizin bir gerçeği. Ülkemizin büyük bir kısmının deprem riski altında olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda depreme dair ülke olarak bir hassasiyetimizin de olduğunu söylememiz lazım. Buradaki en büyük handikabımız, depremin bir doğa olayı olduğunu ve belirli aralıklarla tekrar ettiğini unutmamak gerekiyor. Buna dair de gerekli önlemleri almamız, gerekli adımları atmamız gerekiyor.

CİDDİ ANLAMDA RİSK GRUBUNDA OLDUĞUNU SÖYLEMEK GEREKİR

Bina bazlı baktığımızda ise, aslında binaları da günlük hayatımızda kullandığımız araç-gereçlerle özdeşleştirebiliriz. Onların da bir ekonomik ömrü var, onların da yıpranma durumu oluyor. Bu şekilde düşünmemiz gerekir. Zamana bağlı bu binalarda yıpranmalar, deformasyonlar meydana gelebiliyor.

Binaların yapıldığı yıl itibariyle kullanılan yapım teknikleri ve malzeme kalitesinde farklılıklar gözlenebiliyor. Teknolojinin gelişmesiyle hem malzeme kalitesi açısından hem de yapım teknikleri açısından daha iyi bir düzeye geldik. Mevcut yapılar için ciddi anlamda bir risk durumunun olduğunu söylemek gerekir."