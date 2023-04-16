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Kocaeli'de yorgun merminin isabet ettiği yaşlı adam yaralandı

Kocaeli Gölcük'te arabaya bineceği sırada bacağına yorgun mermi isabet eden 68 yaşındaki yaşlı adam yaralandı

Giriş: 16.04.2023 - 05:40 | Güncelleme: ABONE OL
Kocaeli'de yorgun merminin isabet ettiği yaşlı adam yaralandı
Yorgun mermiyle yaralandı
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AA

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, arabasına bineceği sırada yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı.

Halıdere Yalı Mahallesi'nde çay ocağından çıkan Mehmet Erdoğan (68), aracına bineceği sırada bacağına yorgun mermi isabet etti.

Bacağından kan geldiğini fark eden Erdoğan, çevredekilerden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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