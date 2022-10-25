Yolcu otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Şehitler Mahallesi D-130 karayolu İzmit istikametinde ilerleyen A.Ç. idaresindeki yolcu otobüsü, Atatürk Bulvarı'ndaki kavşakta Ali Ş. (43) idaresindeki motosiklet ile çarpıştı.

AA'nın haberine göre; çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Otobüs sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.