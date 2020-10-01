Kocaeli'de yangında evlerinde mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı

Alınan bilgiye göre, Ömerağa Mahallesi Tahsin Marmara Sokak'taki apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, bazı bina sakinleri apartman boşluğuna ve evlerine dolan yoğun duman nedeniyle balkonlarında mahsur kaldı.

Balkonlarda bulunan 2'si çocuk 6 kişi, itfaiyenin merdivenli aracındaki sepete alınarak kurtarıldı.

Yangın nedeniyle apartmanda hasar meydana geldi.