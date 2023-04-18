Villada Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir villaya operasyon düzenledi.

Kenevir yetiştirmek için sera haline getirildiğini tespit edilen villada yapılan aramada, dikili 64 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca 7 kimyasal sıvı, 7 adaptör, 8 havalandırma fanı, 7 LED lamba, 5 hava filtresi, 2 termometre, 3 siyah kova, pH ölçer, içi folyolu kumaş dolap, 2 alüminyum havalandırma borusu ve havalandırma motoru bulundu.

Gözaltına alınan M.S.Ü. ve Y.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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