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        Haberler Gündem Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 20:47 Güncelleme: 14.03.2024 - 20:47
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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Ekiplerce Gebze'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı.

        Zanlıların adreslerinde ve üst aramalarında, 3 kilo 102 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar, 7 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 200 lira ile 12 bin Suriye lirası ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.H, Y.B. ve S.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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