Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 23:32 Güncelleme: 23.05.2024 - 23:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Ekiplerce İzmit ve Körfez ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlıların adresleri ve üst aramalarında, 484 gram esrar, 8 gram sentetik uyuşturucu, 273 uyuşturucu hap, 10 sentetik ecza, 2 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 32 bin lira ele geçirildi.

        Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan B.Ş. ile Y.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #kocaeli
        #kocaeli haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kupada şampiyon Beşiktaş!
        Kupada şampiyon Beşiktaş!
        PFDK ceza yağdırdı!
        PFDK ceza yağdırdı!
        Pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı
        Pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı
        "Bataklıkta açan çiçek..."
        "Bataklıkta açan çiçek..."
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Reisi toprağa verildi
        Reisi toprağa verildi
        BM'den Srebrenitsa kararı
        BM'den Srebrenitsa kararı
        Eşi aday oldu
        Eşi aday oldu
        İmdatlarına itfaiye yetişti
        İmdatlarına itfaiye yetişti
        Galatasaray'da özel buluşma
        Galatasaray'da özel buluşma
        Sosyal medyadan "vergi ihbarı" yapana "ihbar ikramiyesi"
        Sosyal medyadan "vergi ihbarı" yapana "ihbar ikramiyesi"
        Enflasyon gerçekten düşecek mi?
        Enflasyon gerçekten düşecek mi?
        "Kulüpten beş kuruş alacağım yok!"
        "Kulüpten beş kuruş alacağım yok!"
        Yarısı enflasyonu yenemedi
        Yarısı enflasyonu yenemedi
        Dursun Özbek ve Erden Timur sözleri!
        Dursun Özbek ve Erden Timur sözleri!
        EGDS ile tespit edildi, 92 milyon para cezası kesildi
        EGDS ile tespit edildi, 92 milyon para cezası kesildi
        Brad Pitt'i sevindiren karar
        Brad Pitt'i sevindiren karar
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Habertürk Anasayfa