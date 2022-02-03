Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Kocaeli'de İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında İzmit, Kartepe, Gölcük ve Çayırova ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 30 gram metamfetamin, 48 gram sentetik kannabinoid ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 790 lira ele geçirildi, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 10'u, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. AA'nın haberine göre; adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A, Y.D, E.D, T.D, B.E. ve Y.K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.