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        Haberler Gündem Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama - Güncel haberler

        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

        Kocaeli'nin Gebze, Çayırova ve İzmit ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 00:07 Güncelleme: 14.03.2024 - 00:08
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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
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        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gebze, Çayırova ve İzmit ilçesinde belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 1 kilo 510 gram sentetik kannabinoid, 20 gram metemfetamin, 1 gram kokain, 110 adet uyuşturucu hap, 26 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 24 bin 400 TL ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerden 5'i emniyetteki sorguları sonrası serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen T.Y., Ü.A., O.A., ve G.K. isimli 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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