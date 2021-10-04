DHA

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze Kadıllı Mahallesi'nde bulunan bir eve baskın düzenledi.

Narkotik köpeği ile evde yapılan aramada konsol ve kuzine sobanın içerisine konulan esrar ile depoda duvarın içerisindeki bölüme konulan valizin içerisindeki toplam 7 kilo 78 gram esrar ile 1 ruhsatsız tabanca, 2 fişek metamfetamin ve 1 adet terazi ele geçirildi. Polis ekipleri, E.E. ve H.D.'yi gözaltına aldı. H.D. serbest bırakılırken, E.E. ise tutuklandı.