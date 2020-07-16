Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde 1 kilo 693 gram sentetik kannabinoid maddesi ile yakalanan M.D., O.K. ve M.N. isimli 3 şahıs ile Körfez TEM Otoyolu'nda aracında 62 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilen TI sürücüsü Y.Y., gözaltına alınarak sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

İki ayrı operasyonda adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.