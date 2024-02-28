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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartepe ve Darıca ilçelerinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 5 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların adres ve üst aramalarında, 181 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram esrar, 92 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerden biri emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.U, M.U. ve M.S.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, K.T. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.