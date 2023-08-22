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        Haberler Gündem Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan zanlılardan 4'ü tutuklandı - Güncel haberler

        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan zanlılardan 4'ü tutuklandı

        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 22:10 Güncelleme: 22.08.2023 - 22:10
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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları: 4 tutuklama
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartepe, Gebze ve Başiskele ilçelerinde uyuşturucu, uyarıcı madde imalatı, ticareti, kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 10 zanlı yakalandı.

        Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında 29 gram metamfetamin,15 gram esrar, 2 gram bonzai, 76 sentetik ecza ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 725 lira ele geçirildi.

        Şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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