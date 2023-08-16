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        Haberler Gündem Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı - Güncel haberler

        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları

        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 19:50
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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit, Derince ve Körfez ilçelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 6 zanlıyı gözaltına aldı.

        Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan G.E.D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. E.M. adli kontrol şartıyla, diğer şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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