21 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kocaeli'de geçen yıl üretim bandından çıkarılan her 100 araçtan 89'unun varış noktası yurt dışı lokasyonlar oldu. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, kentteki otomotiv fabrikalarında geçen yıl 569 bin 567 taşıt aracı üretildi. Bu rakam, sektörün ülkedeki toplam üretiminin yüzde 39'unu oluşturdu.
Kentteki otomotiv fabrikalarında üretilen 569 bin 567 aracın yüzde 89'una denk gelen 510 bin 250'si ihraç edildi. Kocaeli'de üretilip yurt dışına gönderilen araçların 1 milyon 252 bin 586 adedi bulan Türkiye genel ihracatındaki payı da yüzde 40,7 oldu. Böylece, Türkiye'den ihraç edilen her 100 araçtan 40'ı Kocaeli'deki fabrikalardan çıktı.
Kocaeli, Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu gibi üreticilerin yanı sıra lastik sanayi, kord bezi, çelikord, plastik, kauçuk ve boya endüstrisiyle Taşıt Araçları Yan Sanayi Organize Sanayi Bölgesi'ne (TOSB)de ev sahipliği yapıyor.
ÜRETİM VE İHRACATTA LİDER FORD OTOSAN
Ford Otosan, kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta liderliğini sürdürürken bu iki kategoride Hyundai Assan ikinci, Honda Türkiye üçüncü, Anadolu Isuzu dördüncü sırada yer aldı.
Sanayi kentindeki 4 otomotiv ana sanayi firmasının 2019'daki toplam üretimi 2018'e göre yüzde 7.2 azalırken ihracatında da yüzde 4 düşüş yaşandı.
Üretim ve ihracatta lider durumundaki Ford Otosan, geçen yıl Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında 25 bin 13 otomobil, 277 bin 882 kamyonet ve 61 bin 63 minibüs olmak üzere 363 bin 958 adet araç üretti. Şirketin ihracatının üretimine oranı, yüzde 91 olarak kayıtlara geçti.
Hyundai Assan, İzmit'teki Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu 245 bin adet üretim kapasiteli fabrikasında binek tipinde 177 bin 993 adet i10 ve i20 modeli üretti, bunun yüzde 95'ine denk gelen 169 bin 803 aracı ihraç etti.
Honda Türkiye ise ürettiği 24 bin 236 araçtan 7 bin 528'ini yurt dışına sattı, Anadolu Isuzu da 3 bin 380 adet üretim ve bin 433 adet dış satım gerçekleştirdi.
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